３日は節分です。高崎市内のこども園では豆まきが行われ、園児が元気いっぱいに鬼退治をしました。 高崎市群馬商工会青年部では子どもたちに日本の伝統行事を楽しんでもらおうと毎年、市内のこども園や保育園などを訪問し節分事業を行っています。 ことしは市内にある１４の園を訪問し、このうち冷水かがやきこども園では年少から年長までの園児約８０人が自分たちで手作りした鬼の面や帽子を身に着けて豆まきに参加しました。