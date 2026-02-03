群馬県の新年度の当初予算案が３日に発表され、予算規模は物価高騰対策やクマ対策などを盛り込み、総額で８４８６億円と現在の会計制度になった２００８年度以降で最大となりました。 新年度の県の一般会計当初予算案は総額で８４８６億円となり、前の年度に比べて４０８億円、率にして５．１％増えました。予算規模は制度融資を特別会計に移管し現在の会計制度になった２００８年度以降で、最大となりました。 山本知事は「直面