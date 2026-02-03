藤岡市は先月２５日に市内で発生した山林火災について、３日午後１時３２分に鎮火したと発表しました。 発生から１０日目でようやく鎮火した今回の山林火災。けが人はいませんでしたが、約５３ヘクタールを焼いたほか、空き家１棟が全焼しました。