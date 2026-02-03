満面の笑みで難関国家資格合格を報告人気インフルエンサーのあやてんが難関国家資格に合格し、ファンの話題となっている。「行政書士試験合格したーーー！！一発合格できた！！！！」「去年仕事しながらめっちゃ勉強したから報われて良かったーーー！！！！ 」「不動産の仕事と並行して行政書士の仕事やりたかったのでほんと嬉しいもっともっとがんばるぞ！！！」とつづり、昨年11月9日に実施された行政書士試験に合格したこ