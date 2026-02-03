2月8日に投開票される「超短期決戦」の衆議院選挙。期日前投票の入場整理券について発送が遅れる影響があったものの、県選挙管理委員会によりますと、県内の小選挙区では2月1日までに9万3181人が期日前投票を済ませています。 これは有権者の約6.58％にあたり、2024年に行われた前回の衆院選と比べて0.33ポイント、3800人あまり増加しています。期日前投票は2月7日まで、県内170か所の一部を除き午前8時から午後8時まで行われま