½°µÄ±¡Áªµó¡¢·§ËÜ2¶è¤Ë¤Ï¢£¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±×ÅÄËÒ»Ò»á¢£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦À¾ÌîÂÀÎ¼»á¢£»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Á°ÅÄÃÒÆÁ»á°Ê¾å¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶¦»ºÅÞ ¢£¶¦»º¡¦±×ÅÄËÒ»Ò¸õÊä¡Ö¤¿¤È¤¨¾®¤µ¤ÊÎÏ¤Ç¤â¡¢É¬¤º¤ä¤³¤ÎÎÏ¤¬Âç¤­¤¯Âç¤­¤¯¹­¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦±×ÅÄËÒ»Ò¸õÊä(75)¡£1983Ç¯¤Ë·§ËÜ»ÔµÄ¤Ë½éÅöÁª¡£2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»ÔµÄ¤ò7´ü¤Ä¤È¤á¤¿ÃÏÊýµÄ°÷¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¹ñÀ¯¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï3²óÌÜ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï·§ËÜ»ÔÄ¹Áª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£