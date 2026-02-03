イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着しポーズをとる、フィギュアスケートの三浦佳生＝3日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート男子の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が3日、ミラノに到着した。1月下旬に誹謗中傷をやめるようにX（旧ツイッター）で呼びかけた20歳の初代表。「もっと完璧な演技をしろよという喝だと捉えているが、傷ついたり悲しんだりする人もいるので、駄目