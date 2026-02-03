女優・久保史緒里（24）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。乃木坂46時代の寮生活について語る場面があった。それぞれの住宅事情についてのトークになると、久保はグループ時代は「寮スタートでした」といい「1人部屋だったんですけど、けっこう（メンバーが）いて。和気あいあいと」と振り返る。お笑いタレント・狩野英孝が「“久保さんが住んでた部屋らしいよ”って出世部屋みたいな」と質問する