¼¯»ùÅç¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ö¤«¤´¤·¤ÞÆîËÌ600¥­¥í¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¸Þ¤Ä»Ò¥ä¥®¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ ¸µµ¤¤ÊÌÄ¤­À¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë»Ò¥ä¥®¡£ÆÁÇ·Åç¤Î°ËÀçÄ®¤Ç1·î26Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸Þ¤Ä»Ò¤Ç¤¹¡£ ¥ä¥®¤Î½Ð»º¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë1ÅÙ¤Ë2É¤¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÒËÜ·É¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë4ºÐ¤Î¥ä¥®¤Ï¡¢¥ª¥¹3É¤¡¢¥á¥¹2É¤¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5É¤¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»ô¤¤¼ç¡¦ËÒËÜ·É¼¡Ïº¤µ¤ó(81)¡Ë ¡Öº£¤Þ¤Ç5É¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£3É¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡× Êì¥ä¥®