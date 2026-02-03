【土曜･日曜】九州は「雪」の予報 ３日（火）午後５時発表の天気予報で、７日（土）８日（日）の福岡・佐賀・長崎・熊本に「雪」の予報が発表されました。 「雨」の予報の大分・宮崎・鹿児島の予報文をよく読むと「くもり 一時 雨か雪」となっており、寒気の強まりによっては、雪の範囲が広がりそうです。 、、各県５か所ずつの を画像で掲載しています。 雪シミュレーション４日（水）～８日（日） ８日（日）