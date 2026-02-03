メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県のインフルエンザの感染状況が、再び「警報レベル」に達しました。 三重県によりますと、1月26日から2月1日までの1週間で、1定点医療機関当たりのインフルエンザ患者数は41.10人となっていて、国が「警報レベル」の目安としている30人を超えました。 30人を超えるのは6週ぶりで、県内では3日、幼稚園と小学校、合わせて3つの施設が休園・休校となったほか、106の学校・幼稚園で学級