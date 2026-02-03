メ～テレ（名古屋テレビ） アジア大会を前に、中部空港で開かれた試食会。テーマは「食の多様性」です。 今年9月に開かれるアジア・アジアパラ競技大会では、海外から、文化や宗教など背景の異なる人たちが多く訪れることが見込まれています。 中部空港では多様な食文化への対応を空港全体で推進していて、3日、食に配慮したメニューが並ぶ試食会が開かれました。 肉の代わりに大豆を使った「とんかつ