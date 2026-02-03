スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。 1月25日（日）の放送では、12年前に亡くなった母親への看病を夫に制限された後悔から、現在その償いとして義母の介護を続けている女性からのメッセージを紹介。江原が、苦しみの根源にある“真の問題”について語りました。 パーソナリティの江原啓之＜リスナーから