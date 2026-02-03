フィギュアスケート男子の世界王者で、金メダル候補筆頭のイリア・マリニン（２１）＝米国＝は２日、本番リンクで初の公式練習に臨んだ。クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を含む６種類の４回転を着氷させ、「４回転の神」の片りんを見せつけた。「最初の練習としてはとてもよかった。これからもっとよくなっていくと思う」と、爽やかに汗を拭った。午後の練習では、ジャンプを入念に確認。４回転半や４回転ルッツ―オイラ