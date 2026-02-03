秋田朝日放送 節分の３日、秋田市の認定こども園では毎年恒例の豆まき行事が行われ、子どもたちが鬼退治に挑戦しました。 ０歳から６歳までの８５人の子どもたちが通う秋田市のサン・パティオこども園では、毎年の豆まきが恒例行事となっています。園内では、間もなく鬼がやってくることを察した園児の泣き声がこだましていました。 鬼たちの登場で子どもたちの泣き叫ぶ声は最高潮に。鬼が去った後も涙が止まりません。そ