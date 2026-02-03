秋田朝日放送 秋田県内では交通機関への大雪の影響が続いています。県は大雪への対応を強化するため災害対策本部を立ち上げました。 秋田県内は、県の北部を中心に平年を上回る大雪となり、交通への影響が続いています。大館市に本社を置く秋北バスは道路の排雪が進まず道幅が狭くなっていることから、１月３１日から大館市や能代市などの多くの一般路線バスを始発から運休としています。あす４日の運行についても多くの路