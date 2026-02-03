大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）と７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が３日、都内で行われた「株式会社アソビダス」設立記者発表会に出席。同親方は伊勢ケ浜部屋の新しい応援システムを構築し、ファンの開拓をしていくことを明かした。「今までの後援会というシステムだけではなく相撲にハマってほしい。推せる力士が増やせたら良い」とプランを語った。今までのファックスなどのアナログな方法から画期