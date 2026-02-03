大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が３日、東京・千代田区の山王日枝神社で行われた節分祭に参加した。部屋の十両・琴栄峰、元横綱・白鵬さんらとともに豆をまいた。集まった参拝客からは「大関！」と、ひときわ大きな声援を受け、豪快に豆をまいた。