阪神・糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が３日、沖縄・宜野座キャンプで臨時コーチを務め、超人ワールド全開で指導した。２５年春のキャンプから今回で３度目。「すごい活気のある中に入れて、すごく刺激を受けました。タイガースのキャンプだな、って実感しました」と充実感を漂わせた。登場からインパクト大だった。「ネタです！」と右肩に担いでいたのが大縄。自身のＳＮＳで使用する姿が話題となった、全身の