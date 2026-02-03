NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）で主演を務める俳優仲野太賀（32）が3日、千葉・成田市の成田山新勝寺で行われた節分会に参加した。小一郎（豊臣秀長）を演じる仲野は共演の白石聖、山口馬木也、宮澤エマ、大東駿介と参加し、「早朝からお集まりになった多くの方々の笑顔に囲まれて、豆まきをすることができたことが本当に幸せです」と笑顔。豆まき前に御護摩祈祷（おごまきとう）に参加し、「開山以来一度も絶やすこ