ＫＮＢは初の取り組みとして、衆議院選挙の候補者の政策や主張を比較検討し、有権者の皆さんに投票の判断材料としてもらうため、先週金曜日、富山１区の候補者４人をスタジオに招き、討論会を開きました。きのうに引き続き、きょうは富山への貢献や外交・安全保障について、さらに視聴者の皆さんから届いた質問に４人が答えます。※この続きは動画をご覧ください。