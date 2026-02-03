きょう2月3日は節分です。県内の一部の寺や神社では、恒例の豆まきが行われ、1年の健康や五穀豊穣を願いました。「福は内、福は内」富山市石金にある成田山 富山分院・富栄寺では裃姿の年男と年女8人が参拝者に向かって豆をまき1年の健康などを願いました。成田山では本尊の不動明王の前では「鬼も正しい道へと改心する」という教えから「鬼は外」とは言わず「福は内」だけを言う慣習があります。参拝者たち「健康でおられるように