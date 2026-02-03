俳優の綱啓永（27）が3日、都内で映画「教場Requieｍ」（中江功監督、20日公開）カーペットアライバル＆完成披露試写会舞台あいさつに登壇した。未来の警察官を育成する警察学校で繰り広げられる、冷酷無比な鬼教官・風間公親（木村拓哉）と、さまざまな思いを抱いて入学してきた生徒たちの成長を描く人気作。綱は教え子となる「第205期生」で、写真を撮るのが趣味で風間教官から写真で記録する役割を託される門田陽光役を演じた