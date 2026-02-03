NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）で豊臣秀吉を演じる俳優池松壮亮（35）と、妻の寧々を演じる女優浜辺美波（25）が3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊（成田山大阪別院明王院）で行われた節分祭に参加した。2人が姿を現すと、参拝者から「かわいい〜」「美波さ〜ん」といった声が飛び交った。浜辺がおしとやかに豆をまき、関係者から「もっといっぱいまいて」とハッパを掛けられる一方で、池松は豆をわしづかみ、推定飛