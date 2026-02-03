2月3日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― クラシル [東証Ｇ]決算月【3月】2/3発表 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、「クラシルプレミアム」（通常月額480円）の1年無料クーポンを贈呈する。 トマト銀行 [東証Ｓ]決算月【3月】2/3発表（場中）