サッカーのU-23（23歳以下）アジアカップ決勝で日本に0-4で大敗した中国選手が日本戦を振り返り、「再戦したらこんなスコアにはならない」と語った。中国のスポーツメディア・直播吧が報じた。1月24日に行われた決勝は、日本が前後半にそれぞれ2点を挙げ、アジアカップ連覇を果たした。この試合に出場したDFの彭嘯（ポン・シアオ）は、帰国時に空港に多くのファンが出迎えに来ていたことについて「こんなにたくさんの方々が