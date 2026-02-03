いまや、チョコよりも「あんこ」の時代！？そう思わせる「あんこ三昧」のイベントが、東京・日本橋で開催中されています。百貨店にできた、たくさんの人だかり。お客さん「1時間、待ちました」「ご褒美ですね」いま、東京・日本橋で、あんこ好きにはたまらない、あんこスイーツのイベントが開催されています。その魅力は？お客さん「罪悪感が少ないからかもしれない、チョコとかと比べて」蒸したてのお餅で包んだ定番のイチゴ大福