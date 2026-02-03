大分県佐伯市で去年10月、70代男性がはねられ大けがをしたひき逃げ事件で、警察は3日、市内に住む77歳のパート従業員の女性を書類送検しました。 【写真を見る】ひき逃げ容疑で77歳女性を書類送検散歩中の男性を車ではね、肋骨骨折の大けが大分・佐伯市 この事件は去年10月27日の朝、佐伯市池田の市道で軽乗用車が散歩中の70代の男性をはねそのまま逃走したもので、男性は肋骨を折るなど全治2か月の大けがをしました。