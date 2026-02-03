ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード競技などが行われるリビーニョ・スノーパーク近くに設置された五輪マーク＝3日、イタリア・リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪は6日（日本時間7日未明）の開会式に先立って4日（同5日未明）、カーリングの混合ダブルス1次リーグで競技がスタートする。日本選手団は5日（同6日未明）にスノーボード男子ビッグエアで1月下旬の冬季Xゲームを制した荻原大翔（TOKI