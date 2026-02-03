中国共産党と台湾の最大野党・国民党の交流事業が3日、9年ぶりに再開され、両党の代表者が融和ムードを強調しました。今後、習近平国家主席と国民党主席との会談を実現する布石となるかが注目されています。中国国営新華社通信によりますと、中国共産党と台湾の最大野党・国民党の交流の枠組み「国共フォーラム」が3日、両党の専門家ら100人以上が参加し、北京で行われました。中国政府で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の