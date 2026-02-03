投開票まであと5日と迫った衆議院選挙。「イット！」では、各党の幹部を独自取材しています。3日は参政党の神谷代表。街頭演説の合間、移動中の車内で取材を行いました。青井実キャスター：選挙戦終盤ですが、今どのように現状を受け止めているか？参政党・神谷代表：今全国回ってますが、街頭で集まる人がどんどん増えて熱量も上がってきている。これから追い上げていけるぞ、という感覚でやっている。青井実キャスター：去年の（