Image: QAMAR デザインで評価されたタンク。サバイバルに必要なのが水ですが、汲んだり貯めたりで必要になる道具が持ち運べるタンクですよね。世の中にはいろんな形やサイズがありますが、デザイン性と機能性を両立させられたら最高です。日本のタンクがミラノで高評価このたび日本の「QAMAR MULTI WATER TANK（カマル マルチウォータータンク）」 が、イタリアのデザイン賞「コンパッソ・ド