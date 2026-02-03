沖縄・本部町で目撃されたのは、犯人確保の一部始終です。警察官に押さえつけられた男。実は、警察が行方を追っていた人物だったのです。警察によりますと、車に乗っていた男をパトカーが追跡。すると男は車を降り、走って逃走します。その後、反対車線に逃げた男を警察官4人がかりで追いかけ、中央分離帯の辺りで取り押さえました。旅行中だったという目撃者は、「こんなところで怖いねって。ちょうど場所にいたから怖い、びっく