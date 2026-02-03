記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月3日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は3日の記者会見で、米国がベネズエラを軍事攻撃しマドゥロ大統領夫妻を拘束から1カ月がたったことについて、このような覇権行為は国際法に著しく違反しており、ベネズエラの主権を侵害し、中南米カリブ地域の平和と安定を脅かすものであり、中国は断固反対すると表明した。林氏はまた次のように述べた。