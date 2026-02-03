【新華社モスクワ2月3日】ロシアのラブロフ外相はこのほど、2025年のロシア外交の成果についてメディアの取材に応じ、日本の「再軍事化」の加速がアジア太平洋地域の平和と安定を脅かしているとの見方を示した。ロシア外務省が2日、インタビュー内容を公式サイトで公開した。ラブロフ氏は、日本政府が平和憲法の制約を打破し、国防予算を大幅に引き上げるとともに、攻撃的な軍事打撃能力を構築し、米国やその同盟国との軍事演