½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÂ¶¸¶Í­º»¡Ê24¡Ë¤¬3Æü¡¢ÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¤Î¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¶â¹ä»û¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖÀáÊ¬²ñÆ¦»µ¼°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£2022Ç¯10·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ4ÅÙÌÜ¤Î»²²Ã¡£À²¤ì¤ä¤«¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¤ªÅ·µ¤¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢ÉÔÆ°ÌÀ²¦¤ò¤Þ¤Ä¤ê¶­Æâ¤Ëµ´¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¹âÈ¨ÉÔÆ°Âº¤Ç¡ÖÊ¡¤ÏÆâ¡ª¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ë¹ç¤ï¤»Ê¡¤È¾Ð´é¤ò¤Þ¤¤¤¿¡£Æ¦¤Þ