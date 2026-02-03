きょう、2月3日は節分の日。各地で豆まきイベントが行われる一方で、青森県では記録的な大雪に見舞われていました。先生のかけ声に合わせて新聞紙で作った豆をまくのは、自分で作った鬼のお面をかぶるかわいい子鬼たちです。熊本市内の認定こども園では元気いっぱい豆まきを楽しんでいました。すると、そこに現れたのは大きな赤鬼や青鬼たち。子供たちは豆をまいて鬼退治とはなかなかいかず、鬼の怖さに泣き出しちゃう子供も。それ