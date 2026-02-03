お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『【新年鍋】みんな集合！今年もハリセンボンYouTubeをよろしくお願いします！』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、お鍋を食べながらトークする企画の中で、箕輪さんがお気に入りの“鍋の素”を紹介。近藤さんも「うまぁ！」と絶賛した商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね。【関連】近藤春菜、“プルンプルン”新食感のグミ