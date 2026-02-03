紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子の【カバンの中身】韓国出張編』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！提供アイテムではあるものの、紗栄子さんなりの使用感を教えてくれました。【関連記事】紗栄子「無いと生きていけない」顔のみならず全身に使う保湿マスク■ベースメイクに動画内に登場したのはこちら！WrinkFade/薬用リンクルケア ファンデーション ハイカバー 税込5,980円（編集部調べ） この投