²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê44¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê42¡Ë¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤­¤¿¡×Ä¹ÃË¤ä²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÁ°ÅÄ¤Ï2009Ç¯¤Ë´ª¶åÏº¤È·ëº§¤·¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¡¢12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£Instagram¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã