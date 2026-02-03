¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¥µ¥ìºÊºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥µ¥ìºÊ¡ß°ÛÀ¤³¦¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¡²è¡Ø°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¤·¤¿¥µ¥ìºÊ¤Ç¤¹¤¬¥¯¥ºÉ×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê°½Â«²µ¡§¸¶ºî¡¢¼ò°æÈþ±©¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡Ë¡£ºî²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼ò°æÈþ±©¤Î¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬Àïµ­¡Ù¡Ê¼ò°æÈþ±©/½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÎø°¦Ì¡²è¤ÎÌ¾¼ê¡¦¼ò°æÈþ±©ÀèÀ¸¤À¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Å¾À¸¤·¤¿Àè¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¥¯¥ºÉ×¤ÈÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È