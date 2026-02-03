水俣市の小学生が卒業証書づくりに励んでいます。 木枠を揺らし子どもたちが作っているのは卒業証書の和紙です。水俣市の袋小学校では、26年前から卒業生が卒業証書作りを体験。和紙の原料となるコウゾの刈り取りや皮剥ぎも自ら行っています。この日の作業は「紙漉き」。児童たちは水に溶かした和紙の原料をすくい、漉きあげました。■児童「紙漉きを作る時に水を入れるのが少し重くて大変でした」「ひとつ作るのにたくさん時間