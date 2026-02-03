全日本プロレス時代の１９８７年、冬の「世界最強タッグ決定リーグ戦」で優勝したら、タッグパートナーの（ジャンボ）鶴田さんが本当に喜んでくれて。「五輪コンビ」の名に恥じない活躍と期待に応えられて、本当に光栄でした。そして８８年６月４日の北海道・札幌中島体育センター大会でＰＷＦ世界タッグ王座を６度防衛の天龍（源一郎）さん＆阿修羅・原さんに挑戦しました。試合は激闘となり、自分が原さんにジャーマンスープ