岐阜県各務原市で洗濯機の中に赤ちゃんの遺体を遺棄したとして逮捕されていたベトナム国籍の女について岐阜地検は、殺人に切り替え起訴しました。 起訴状によりますとベトナム国籍のグェン・ティ・キン・ガン被告（35）は、1月7日、各務原市の自宅で生まれたばかりの女の子をポリ袋に入れて呼吸困難にしたうえで、上に衣類をかぶせて放置し、女の子を低酸素症で死亡させた罪に問われています。 警察は1月、ガン容疑者