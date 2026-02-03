2歳児なのにギネス世界記録の認定者。イギリスの天才児が魅せる“神業”とは？誇らしげな笑みを浮かべる2歳の男の子。両脇には、ギネス世界記録の証明書が！認定された“神業”がこちら。突いた玉が戻ってきて、赤の玉もポケットに！大人顔負け！ビリヤードの一種「スヌーカー」の天才児なんです。さらに、こちらでは！台に乗らないと球が突けない“天才2歳児”。史上最年少でこの2種類のトリックショットに成功したとして、ギネス