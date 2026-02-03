1枚の写真から、AIによってたったの4時間で映画のような動画を作ることができます。我々はどんなことに気を付けて、どんな対策をしていけばいいのでしょうか。【写真を見る】写真1枚、約4時間で作ったAI動画の一部分「誰でも作れてしまう」AIフェイク動画2025年から増加SNSに投稿された動画。実は、完全な「フェイク動画」です。よく見ると、野田代表の頭が動いているのに、後ろの影が動いていません。さらに、斉藤代表の頭がテ