退職の意向を勤務先に伝え、手続きを進める「退職代行サービス」は、若年層を中心に利用者が増えている。運営会社の社長らを逮捕した警視庁の捜査幹部は「転職者数が増えたことや、会社側の執拗な引き留めが背景にある」と指摘。労働相談の現場では、トラブルも散見されている。就職情報会社マイナビが2024年10月に公表した調査によると、23年6月以降の1年間で転職した800人のうち、16.6％が退職代行を利用したと答えた。年代