ÀáÊ¬¤Î3Æü¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¶²ÉÝ¤Çµã¤­¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ¦¤ò¤Þ¤¤¤Æµ´¤òÂà¼£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀáÊ¬¤Ë±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡Ö·ÃÊý´¬¤­¡×¡£Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÀ¾ÉðÉ´²ßÅ¹¤Ï¡¢·ÃÊý´¬¤­¤òÇã¤¤µá¤á¤ë¿Í¡¹¤ÇÄ«¤«¤é¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÃÊý´¬¤­¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë­¤«¤Ê¡È°Û¿§·Ï¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶äºÂ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤°À¾ÍÎ¶äºÂ¤Î·ÃÊý´¬