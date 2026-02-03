2025年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第2弾として、美波那緒さんがFLASHに登場しました。【写真】ミスFLASH2026の3人が美の大渋滞！「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」の愛称で、デビュー1年足らずでDVDを3作リリースするなど絶好調の美波さん。宮古島の青空の下、健康的なGカップボディを大胆に解放しています。最新作の3rdDVD「やわらかに抱きしめて」はゆるふわ癒しボディは程良