ÅÅÆ°²½¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÈÅÔ²ñÇÉ¥¸¡¼¥×¡ÉÀ¤³¦Åª¤ÊSUV¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀ­Ç½¤ÈÅÔ²ñÅª¤ÊÍøÊØÀ­¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤­¤¿¥¸¡¼¥×¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¹¡×¡£2006Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥¸¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÅÔ»Ô·¿SUV¡É¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿··¿¡Ö¡È¤Á¤¤¤µ¤Ê¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê42Ëç¡Ë¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î6Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤ÆÂÔË¾¤ÎÂè3À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤